14 листопада Дональд Трамп дав інтерв'ю для британської програми GB News The Late Show Live. Політик визнав, що у питанні врегулювання російсько-української війни сильно покладався на свої хороші стосунки з Путіним, передає 24 Канал.
Дивіться також Венс пояснив, навіщо Трамп розмовляє з воєнним злочинцем про Україну
Що сказав Трампа про війну в Україні?
Політик повторив свою улюблену тезу про, що ця війна ніколи не б почалася, якби він був президентом. Також він висловив сподівання, що бойові дії скоро вдасться зупинити.
Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня. Загинуло так багато солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Це має закінчитися. Я сподіваюся, що скоро,
– сказав президент США.
Окрім того, він наголосив, що США сильно тиснуть на Росію, зокрема через Індію і нафту. Трамп каже, що Індія та інші країни поступово відмовляються від російської нафти через американські санкції. "Коли Росія продає нафту, вона отримує гроші для своїх дій. Але я думаю, що ми це владнаємо", – підсумував політик.
Нагадаємо, що США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Нещодавно держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії та зосередиться на виконанні вже наявних. Рубіо закликав європейських партнерів активніше боротися з "тіньовим флотом" агресора, який обходить нафтові санкції.
Останні новини про санкції проти Росії
- Американська інвестиційна компанія Carlyle розглядає можливість купівлі іноземних активів "Лукойла" на суму близько 22 мільярдів доларів. Раніше Швейцарська компанія Gunvor відмовилася від купівлі активів "Лукойла" через звинувачення у зв'язках з Кремлем.
- Доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів у жовтні скоротилися на 2,3 мільярда доларів через нові санкції США та атаки українських дронів на НПЗ.
- Канада запровадила санкції проти 13 фізичних осіб та 11 організацій, зокрема тих, хто залучений до російських безпілотних програм.