Скільки втрачає Росія на нафті?

Російська нафтова галузь зазнає втрат через нові санкції США проти найбільших компаній та успішні атаки українських дронів на НПЗ Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Так, за оцінками МЕА, доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів у жовтні скоротилися на 2,3 мільярда доларів порівняно з торішніми показниками – до 13,1 мільярда доларів.

Експорт сирої нафти та нафтопродуктів знизився на 150 тисяч барелів на день – до 7,4 мільйона барелів. Це падіння нівелювало зростання експорту, яке зафіксували у вересні.

Хоча експорт російської нафти здебільшого утримується напередодні, останні дані показують, що частина нафти почала накопичуватися на морі, оскільки покупці уникають вантажів через проблеми з дотриманням правил та інші невизначеності,

– зазначають фахівці агентства.

Як удари по НПЗ впливають на експорт?

Особливо відчутно на експорт нафти впливають регулярні атаки України на нафтопереробні заводи Росії.

Енергетичне агентство відзначає, що нещодавні удари по нафтопереробній та видобувній інфраструктурі спричинили падіння експорту сирої нафти на 110 тисяч барелів на день – до понад 5 мільйонів барелів на день.

Експорт нафтопродуктів з Росії також знизився вдруге поспіль на 40 тисяч барелів на день – до 2,3 мільйона барелів.

Експорт нафтопродуктів досяг найнижчого рівня з 2017 року та загострив ситуацію на світовому ринку продуктів нафти,

– наголосили у МЕА.

Зауважимо! Санкції США проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл", які встановили 21 листопада як кінцевий термін для завершення транзакцій із цими компаніями, вже посилили тиск на нафтовий експорт Кремля. Зокрема, більшість НПЗ Індії через ці обмеження відмовляються від закупівель у Росії, пише Bloomberg. А саме Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морським шляхом.

Удари по НПЗ Росії: останні новини