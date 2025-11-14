Що відомо про купівлю активів "Лукойла"?

Американська приватна інвестиційна компанія Carlyle хоче купити іноземні активи "Лукойла", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

"Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які виробляють 0,5% світового обсягу нафти. Їхня вартість, за оцінками, становить близько 22 мільярдів доларів, згідно з поданими за 2024 рік .

За словами одного з джерел Reuters, компанія Carlyle перебуває на ранніх стадіях вивчення можливості придбання активів. Компанія збирається подати заявку на отримання ліцензії США, яка дозволить їй купувати активи, перш ніж розпочинати комплексну перевірку.

Зауважте! "Лукойл" має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу, зокрема у Сполучених Штатах.

Чому не вдалося продати активи швейцарській Gunvor?

Компанія Gunvor відкликала свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів "Лукойла" після звинувачень у зв'язках з Кремлем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Також у Мінфіні США заявили, що ніколи не схвалили б угоду купівлі "Лукойла" компанією, яка пов’язана з Путіним.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має негайно припинитися. Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку,

– повідомило Міністерство фінансів США в X.

Ці коментарі з'явилися після того, як "Лукойл" минулого тижня заявив, що прийняв пропозицію багатонаціонального торгового дому купити його міжнародний бізнес після того, адже Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії.

Наслідки від санкцій США для "Лукойла"