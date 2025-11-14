Що відомо про зупинку експорту?
За даними джерел, російська компанія "Транснефть" тимчасово зупинила постачання сирої нафти до цього порту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Разом з тим у самій компанії відмовилися від коментарів щодо експорту нафти.
За даними агентства, у Росії є можливості також відправляти нафту на експорт морським шляхом іншими шляхами:
- через порти Приморська та Усть-Луги у Балтійському регіоні.
- через тихоокеанський маршрут, де працює порт Козьміно.
Однак, за словами експертів, технічно дуже складно перенаправити потоки сировини з чорноморського вузла на інші напрямки. Тому Чорноморськ залишається ключовим терміналом для експорту.
Зауважимо! Раніше того ж дня місцеві чиновники повідомляли, що українські дрони пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.
Що відомо про атаку на Новоросійськ?
У ніч на 14 листопада дрони масовано атакували Краснодарський край Росії. Вибухи лунали у Геленджику, Апані, Туапсе та Новоросійську.
Російські телеграм-канали повідомили, що під час атаки сталася велика пожежа на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – це великий нафтовий термінал поблизу порту Новоросійськ.
Важливо! Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії Транснефть. Він на сьогодні стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.
Роботу якого ще порту зупинили дрони?
Раніше Україна завдала удару дронами по одному з ключових російських портів Чорного моря – Туапсе. Після атаки Росія була змушена призупинити експорт палива з цього порту.
За інформацією джерел у галузі, нафтопереробний завод Туапсе також призупинив переробку нафти після атак українських безпілотників. НПЗ, який орієнтований здебільшого на експорт, зупинив роботу наступного дня через пошкодження портової інфраструктури. Всі судна були відведені від причалів і перебували на якорі неподалік порту.
Нафтопереробний завод у Туапсе має потужність 240 тисяч барелів на добу і виробляє нафтовий конденсат, мазут, вакуумний газойль та високосірчистий дизель.