Что известно об остановке экспорта?

По данным источников, российская компания "Транснефть" временно остановила поставки сырой нефти в этот порт, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Вместе с тем в самой компании отказались от комментариев относительно экспорта нефти.

По данным агентства, в России есть возможности также отправлять нефть на экспорт морским путем другими путями:

через порты Приморска и Усть-Луги в Балтийском регионе.

через тихоокеанский маршрут, где работает порт Козьмино.

Однако, по словам экспертов, технически очень сложно перенаправить потоки сырья из черноморского узла на другие направления. Поэтому Черноморск остается ключевым терминалом для экспорта.

Заметим! Ранее в тот же день местные чиновники сообщали, что украинские дроны повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу в Новороссийске.

Что известно об атаке на Новороссийск?

В ночь на 14 ноября дроны массированно атаковали Краснодарский край России. Взрывы раздавались в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.

Российские телеграмм-каналы сообщили, что во время атаки произошел крупный пожар на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – это большой нефтяной терминал вблизи порта Новороссийск.

Важно! Терминал "Шесхарис" является конечной точкой трубопроводов компании Транснефть. Он на сегодня стратегически важный узел для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

Работу какого еще порта остановили дроны?