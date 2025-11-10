Чому виник форс-мажор?

Західні санкції проти компанії унеможливили подальшу роботу "Лукойл" на місці, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Річ у тому, що у жовтні спочатку Велика Британія, а потім США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії. У результаті, за словами трьох джерел, Ірак пипинив усі грошові та нафтові виплати на користь "Лукойла".

Російська компанія у відповідь направила лист до міністерства нафти Іраку. У ньому вона заявила, що санкції створили надзвичайні обставини, які перешкоджають нормальним операціям на родовищі West Qurna-2.

Якщо ситуацію не вдасться вирішити протягом шести місяців, "Лукойл" може повністю згорнути виробництво та залишити проєкт,

– повідомив виданню іракський посадовець.

Ірак скасував на листопад передачу близько 4 мільйонів барелів нафти, які мали бути зараховані як виплати "Лукойлу".

Наразі всі прибутки компанії, отримані в Іраку, заморожені через санкції США.

Менеджер родовища повідомив, що "Лукойл" також припинила контракти з усіма іноземними працівниками, окрім росіян та іракців.

Окрім того, компанія намагається захиститися від штрафів, передбачених контрактом, за невиконання зобов’язань перед іракським міністерством.

Важливо! Родовище West Qurna-2, за даними видання, є найціннішим закордонним активом "Лукойла". Воно забезпечує близько 9% загального видобутку нафти Іраку, а його потужність наразі складає близкьо 480 тисяч барелів на добу.

Які ще активи "Лукойл" страждають від санкцій?

Під ударом санкцій також опинилися активи "Лукойла" у Європі.

У Болгарії влада проводить перевірки та запроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі у Бургасі, який належить російській компанії. Парламент вже ухвалив закон, який дозволить уряду призначити керівника НПЗ, взяти під контроль його діяльність, схвалити продаж або навіть націоналізувати підприємство за потреби, пише Politico.

Влада Молдови вже запропонувала "Лукойлу" викупити його активи на своїй території, щоб запобігти санкційному удару, включаючи паливний склад для авіації.

Варто знати! Також у Румунії розташований завод Petrotel російської компанії. І влада заявила, що готова до будь-яких сценаріїв щодо підприємства, щоб захистити свою енергетичну безпеку.

Що відомо про санкції проти "Лукойла"?