14 ноября Дональд Трамп дал интервью для британской программы GB News The Late Show Live. Политик признал, что в вопросе урегулирования российско-украинской войны сильно полагался на свои хорошие отношения с Путиным, передает 24 Канал.

Что сказал Трампа о войне в Украине?

Политик повторил свой любимый тезис о, что эта война никогда не бы началась, если бы он был президентом. Также он выразил надежду, что боевые действия скоро удастся остановить.

Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня. Погибло так много солдат. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. Это должно закончиться. Я надеюсь, что скоро,

– сказал президент США.

Кроме того, он отметил, что США сильно давят на Россию, в частности через Индию и нефть. Трамп говорит, что Индия и другие страны постепенно отказываются от российской нефти из-за американских санкций. "Когда Россия продает нефть, она получает деньги для своих действий. Но я думаю, что мы это уладим", – подытожил политик.

Напомним, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Недавно госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон достиг предела во введении новых санкций против России и сосредоточится на выполнении уже существующих. Рубио призвал европейских партнеров активнее бороться с "теневым флотом" агрессора, который обходит нефтяные санкции.

