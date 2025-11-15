Трампа критикуют за то, что он пытается поддерживать диалог с военным преступником. Вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News объяснил необходимость таких контактов, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин хочет захватить Покровск, чтобы Трамп заставил Киев оставить Донбасс, – Зеленский

Зачем Трампу общение с Путиным?

Вэнс заметил: то, что Трамп разговаривает с Путиным вовсе не означает, что он соглашается или поддерживает его решение вторгнуться в Украину. Однако для достижения мира нужно разговаривать с людьми, "заниматься агрессивной, активной дипломатией", добавил политик.

Он подытожил, что американский лидер хочет иметь самую сильную армию в мире, придерживаться курса на мир и одновременно не позволять вашингтонским журналистам определять, с кем ему общаться.

Напомним, что последний известный разговор с главой Кремля у Трампа состоялся 16 октября, накануне встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Как пишут СМИ, звонок инициировал именно Владимир Путин. Он пытался убедить президента США не передавать Киеву ракеты "Томагавк", а также выдвинул условие для прекращения войны – выход ВСУ со всего Донбасса. Политики тогда же договорились о новой встрече в Будапеште.

После переговоров с Зеленским 17 октября Дональд Трамп все-таки поддержал идею прекращения огня на линии соприкосновения. В России решительно отвергли эту возможность. У Трампа поняли, что Кремль не готов к компромиссам и встречу с Путиным отменили. Американский лидер ввел санкции против двух российских нефтяных компаний. В последующие дни президенты России и США начали обмениваться скрытыми ядерными угрозами.

Что в последний раз Трамп говорил о войне в Украине?