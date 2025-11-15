Трампа критикуют за то, что он пытается поддерживать диалог с военным преступником. Вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News объяснил необходимость таких контактов, передает 24 Канал.
Зачем Трампу общение с Путиным?
Вэнс заметил: то, что Трамп разговаривает с Путиным вовсе не означает, что он соглашается или поддерживает его решение вторгнуться в Украину. Однако для достижения мира нужно разговаривать с людьми, "заниматься агрессивной, активной дипломатией", добавил политик.
Он подытожил, что американский лидер хочет иметь самую сильную армию в мире, придерживаться курса на мир и одновременно не позволять вашингтонским журналистам определять, с кем ему общаться.
Напомним, что последний известный разговор с главой Кремля у Трампа состоялся 16 октября, накануне встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Как пишут СМИ, звонок инициировал именно Владимир Путин. Он пытался убедить президента США не передавать Киеву ракеты "Томагавк", а также выдвинул условие для прекращения войны – выход ВСУ со всего Донбасса. Политики тогда же договорились о новой встрече в Будапеште.
После переговоров с Зеленским 17 октября Дональд Трамп все-таки поддержал идею прекращения огня на линии соприкосновения. В России решительно отвергли эту возможность. У Трампа поняли, что Кремль не готов к компромиссам и встречу с Путиным отменили. Американский лидер ввел санкции против двух российских нефтяных компаний. В последующие дни президенты России и США начали обмениваться скрытыми ядерными угрозами.
Что в последний раз Трамп говорил о войне в Украине?
- 11 ноября Трамп заявил, что война в Украине больше не угрожает миру и пообещал ее остановить.
- Политик подчеркнул, что США больше не тратят средства на помощь Украине, указывая на "вред" от предыдущей поддержки для Киева. Он отметил, что теперь НАТО платит за оружие для украинцев.
- Дональд Трамп считает, что встреча с Владимиром Путиным невозможна из-за нежелания России завершить войну в Украине.