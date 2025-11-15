Трампа критикують за те, що він намагається підтримувати діалог з воєнним злочинцем. Віцепрезидент Джей Ді Венс в ефірі Fox News пояснив необхідність таких контактів, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін хоче захопити Покровськ, аби Трамп змусив Київ залишити Донбас, – Зеленський
Навіщо Трампу спілкування з Путіним?
Венс зауважив: те, що Трамп розмовляє з Путіним зовсім не означає, що він погоджується чи підтримує його рішення вторгнутися в Україну. Однак задля досягнення миру потрібно розмовляти з людьми, "займатися агресивною, активною дипломатією", додав політик.
Він підсумував, що американський лідер хоче мати найсильнішу армію у світі, дотримуватися курсу на мир і водночас не дозволяти вашингтонським журналістам визначати, з ким йому спілкуватися.
Нагадаємо, що остання відома розмова з очільником Кремля у Трампа відбулася 16 жовтня, напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі. Як пишуть ЗМІ, дзвінок ініціював саме Володимир Путін. Він намагався переконати президента США не передавати Києву ракети "Томагавк", а також висунув умову для припинення війни – вихід ЗСУ з усього Донбасу. Політики тоді ж домовилися про нову зустріч у Будапешті.
Після переговорів із Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп усе-таки підтримав ідею припинення вогню на лінії зіткнення. У Росії рішуче відкинули цю можливість. У Трампа збагнули, що Кремль не готовий до компромісів і зустріч із Путіним скасували. Американський лідер запровадив санкції проти двох російських нафтових компаній. У наступні дні президенти Росії та США почали обмінюватися прихованими ядерними погрозами.
Що востаннє Трамп казав про війну в Україні?
- 11 листопада Трамп заявив, що війна в Україні більше не загрожує світу і пообіцяв її зупинити.
- Політик наголосив, що США більше не витрачають кошти на допомогу Україні, вказуючи на "шкоду" від попередньої підтримки для Києва. Він зауважив, що тепер НАТО платить за зброю для українців.
- Дональд Трамп вважає, що зустріч з Володимиром Путіним неможлива через небажання Росії завершити війну в Україні.