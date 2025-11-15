Трампа критикують за те, що він намагається підтримувати діалог з воєнним злочинцем. Віцепрезидент Джей Ді Венс в ефірі Fox News пояснив необхідність таких контактів, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче захопити Покровськ, аби Трамп змусив Київ залишити Донбас, – Зеленський

Навіщо Трампу спілкування з Путіним?

Венс зауважив: те, що Трамп розмовляє з Путіним зовсім не означає, що він погоджується чи підтримує його рішення вторгнутися в Україну. Однак задля досягнення миру потрібно розмовляти з людьми, "займатися агресивною, активною дипломатією", додав політик.

Він підсумував, що американський лідер хоче мати найсильнішу армію у світі, дотримуватися курсу на мир і водночас не дозволяти вашингтонським журналістам визначати, з ким йому спілкуватися.

Нагадаємо, що остання відома розмова з очільником Кремля у Трампа відбулася 16 жовтня, напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі. Як пишуть ЗМІ, дзвінок ініціював саме Володимир Путін. Він намагався переконати президента США не передавати Києву ракети "Томагавк", а також висунув умову для припинення війни – вихід ЗСУ з усього Донбасу. Політики тоді ж домовилися про нову зустріч у Будапешті.

Після переговорів із Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп усе-таки підтримав ідею припинення вогню на лінії зіткнення. У Росії рішуче відкинули цю можливість. У Трампа збагнули, що Кремль не готовий до компромісів і зустріч із Путіним скасували. Американський лідер запровадив санкції проти двох російських нафтових компаній. У наступні дні президенти Росії та США почали обмінюватися прихованими ядерними погрозами.

Що востаннє Трамп казав про війну в Україні?