Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, подчеркнув, что для этого должен сделать Дональд Трамп. Владимир Зеленский отметил, что россияне не уважают закон, но на самом деле уважают прежде всего Трампа. Поэтому именно президент США способен принудить Кремль к переговорам.

К теме "Это кровавая бойня": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Есть ли у Трампа желание помочь Украине?

Лесной отметил, что Трамп имеет рычаг, который может довести войну в Украине до справедливого финала. Однако политолог сомневается, прибегнет ли Трамп к такому шагу.

США могут предоставить Украине все необходимое оружие, которое бы существенно повлияло на главный козырь Владимира Путина – это его действия на поле боя,

– подчеркнул он.

Сегодня на фронте особенно сложная ситуация, впрочем, по мнению политолога, она никогда не была простой. У нас очень коварный, большой по массе – как физической, так и финансовой – враг.

Поэтому, если бы Трамп передал Украине все необходимое, то нам бы было гораздо проще это сделать,

– отметил он.

США сейчас не передают, а продают свое вооружение нашим европейским партнерам, а они уже передают его Украине. Это, по его словам, в принципе неплохо, если бы количество этого вооружения росло. Тогда это бы имело существенное влияние.

Стоит знать. Дональд Трамп считает, что давит на Россию с помощью санкций, которые ввели США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также он давит на Кремль через Индию и другие страны, которые отказываются от российской нефти из-за санкционных ограничений.

"Имеет ли Трамп желание предоставить нам все необходимые средства? Возможно, оно есть, но в той интерпретации, которую он подает. Президент США считает, что можно какими-то переговорами или чем-то еще это решить. Но в перспективе", – предположил Олег Лесной.

Почему только Трамп может заставить Путина закончить войну?

Если Трамп не привлечет эту компоненту или не поможет ее использовать через посредника – Европу, тогда, как считает политолог, эта война будет продолжаться, поскольку Путин нацелен на то, чтобы ее продолжать.

Путин осознает простую вещь: пока война продолжается, к нему нет вопросов в России. Когда война остановится, эти вопросы возникнут. Глава Кремля благодаря войне фактически сохраняет свою власть, поэтому он не будет ее прекращать,

– сказал он.

Соответственно поэтому, по словам Лесного, и нужен рычаг, который заставит Путина остановиться, даже понимая, что это большой риск для его политического, а, возможно, и физического будущего.

Смогут ли договориться Трамп и Путин о войне в Украине?