Що відомо про диверсію агентів?
Агенти зі 115-ї окремої мотострілецької бригади Росії навмисно знищили власну військову вантажівку поблизу Авдіївки. Військові так зробили після отримання наказу прямувати на "самогубні штурми" під Покровськом.
Цим актом агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя,
Також зазначається, що російське командування кидає бійців у наступ без відпочинку та евакуації.
Які справи у росіян на фронті?
Росія відвела 155-ту бригаду морської піхоти з Покровського напрямку через значні втрати. Нові підрозділи своєю чергою не орієнтуються на місцевості та вже зазнають втрат.
Українська розвідка перехопила розмову окупантів, які намагаються пересуватися, орієнтуючись по тілах загиблих побратимів. На записі один із російських солдатів просить знайти тіла попередніх штурмовиків, але не може їх виявити.
На Харківщині загарбники стикаються з нестачею спорядження, недостатнім харчуванням і літньою формою попри холод. Поранені військові повідомляють про виснажливі накази і скаржаться, що змушені купувати дрони власним коштом.