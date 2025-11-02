Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".
Что известно о диверсии агентов?
Агенты из 115-й отдельной мотострелковой бригады России намеренно уничтожили собственный военный грузовик вблизи Авдеевки. Военные так сделали после получения приказа направляться на "самоубийственные штурмы" под Покровском.
Поджог военного авто агентами: смотрите видео
Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь,
– говорится в сообщении.
Также отмечается, что российское командование бросают бойцов в наступление без отдыха и эвакуации.
Какие дела у россиян на фронте?
Россия отвела 155-ю бригаду морской пехоты с Покровского направления из-за значительных потерь. Новые подразделения в свою очередь не ориентируются на местности и уже несут потери.
Украинская разведка перехватила разговор оккупантов, которые пытаются передвигаться, ориентируясь по телам погибших собратьев. На записи один из российских солдат просит найти тела предыдущих штурмовиков, но не может их обнаружить.
В Харьковской области захватчики сталкиваются с нехваткой снаряжения, недостаточным питанием и летней формой несмотря на холод. Раненые военные сообщают об изнурительных приказах и жалуются, что вынуждены покупать дроны за свой счет.