Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

Что известно о диверсии агентов?

Агенты из 115-й отдельной мотострелковой бригады России намеренно уничтожили собственный военный грузовик вблизи Авдеевки. Военные так сделали после получения приказа направляться на "самоубийственные штурмы" под Покровском.

Поджог военного авто агентами: смотрите видео

Этим актом агенты задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что российское командование бросают бойцов в наступление без отдыха и эвакуации.

Какие дела у россиян на фронте?