Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий штаб-сержанта 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александра Вовка в эфире Суспильного.
Кого отправляет Россия на Покровское направление?
Российские захватчики выводят 155-ю бригаду морской пехоты и заменяет менее подготовленными подразделениями – 108-м мотопехотным и 68-м танковым полками из состава 150-й дивизии.
В последнее время это подразделение было усилиями наших военнослужащих почти уничтожено и оно сейчас выводится, то что осталось выводится, происходит замена на мотопехотные подразделения. Это свидетельствует о том, что враг понес в зоне нашей ответственности большие потери и целое подразделение стало небоеспособным,
– объяснил штаб-сержант.
Он добавил, что новоприбывшие российские пехотинцы дезориентированы, не понимают ситуации на фронте и несут значительные потери при попытках штурмов. В то же время активные атаки врага происходят в дождливую погоду, когда затруднена работа украинских дронов.
Оккупанты пытаются прорваться в направлении Константиновка – Купянск, но большинство техники уничтожается еще до подхода к позициям ВСУ. Враг не оставляет попыток перерезать логистические пути, используя FPV-дроны и дроны-"выжидатели", ожидающих цель.
Какова ситуация в Донецкой области?
По данным аналитиков DeepState, российские военные начинают создавать позиции в Покровске, в частности наблюдательные пункты, увеличивая свое присутствие на восточных и северных окраинах города.
Высшее военное руководство прибыло в район для контроля ситуации и решило привлечь специализированные подразделения для зачистки города от оккупантов.
По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, на северных окраинах Покровска остается около сотни российских военных, но не все они способны участвовать в боях.