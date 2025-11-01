Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Сколько россиян в Покровске?
Российские войска остаются на северных окраинах Покровска, где рассредоточены небольшими группами. По словам Трегубова, там находится примерно сотня оккупантов, но не все они способны участвовать боях.
У них (россиян – 24 Канал) были сильно агрессивные действия еще неделю назад. Они пытались активно прорываться в центр города из северных его районов и, очевидно, полностью еще не отвергли это,
– объяснил Трегубов.
Оккупанты, по словам представителя, пытались давить, однако столкнулись с рядом сложностей, что замедлили их действия.
По оценке Трегубова, если украинские силы продолжат контрнаступление в районе Покровска, оккупанты могут окончательно потерять возможность продвижения.
Какова ситуация в Покровске?
На последней неделе в пределах Покровска ликвидировали 85 российских военных. Всего в октябре на участке ответственности 7-го корпуса ДШВ уничтожено 1 320 оккупантов, еще 646 получили ранения.
31 октября СМИ сообщили, что вблизи города украинские военные проводят контрнаступательные действия. Украинская разведка осуществила десантную операцию, чтобы восстановить логистические пути, привлекая несколько вертолетов.
По данным ISW, российские войска продолжают заходить в пределы Покровска и продвигаться на восток от Мирнограда.