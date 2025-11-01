Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Сколько россиян в Покровске?

Российские войска остаются на северных окраинах Покровска, где рассредоточены небольшими группами. По словам Трегубова, там находится примерно сотня оккупантов, но не все они способны участвовать боях.

У них (россиян – 24 Канал) были сильно агрессивные действия еще неделю назад. Они пытались активно прорываться в центр города из северных его районов и, очевидно, полностью еще не отвергли это,

– объяснил Трегубов.

Оккупанты, по словам представителя, пытались давить, однако столкнулись с рядом сложностей, что замедлили их действия.

По оценке Трегубова, если украинские силы продолжат контрнаступление в районе Покровска, оккупанты могут окончательно потерять возможность продвижения.

Какова ситуация в Покровске?