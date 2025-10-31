Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как воюют россияне на Харьковщине?
Несмотря на значительные потери на фронте и ограниченные успехи в продвижении россияне продолжают наступать на Украину. По данным аналитиков, оккупанты 30 октября не имели успехов во время штурмов в Харьковской области.
Как передает ISW, раненые военнослужащие 1009-го полка ВС России жаловались на приказы об изнурительных действиях, несмотря на большие потери.
Захватчики до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек. Кроме того, враг вынужден тратить собственные средства для приобретения снаряжения и принадлежностей. Командиры роты, по словам источника Института, требуют деньги на беспилотники и средства связи.
Милблогер утверждал, что 1009-й полк остается недоукомплектованным после тяжелых потерь в 2024 году,
На что еще жалуются россияне?
Российские военные заявляют, что их заставляют участвовать в "мясных штурмах" без надлежащей поддержки и выплат на Покровском направлении.
К боям россияне привлекают подразделения с больными бойцами, что указывает на проблемы с медицинским обеспечением армии оккупантов.
Украинская разведка перехватила разговор, где россиянка жалуется на потери среди оккупантов и тяжелое ранение родственника. По ее словам, во взводе из 25 военных выжили только двое.