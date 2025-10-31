Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как воюют россияне на Харьковщине?

Несмотря на значительные потери на фронте и ограниченные успехи в продвижении россияне продолжают наступать на Украину. По данным аналитиков, оккупанты 30 октября не имели успехов во время штурмов в Харьковской области.

Как передает ISW, раненые военнослужащие 1009-го полка ВС России жаловались на приказы об изнурительных действиях, несмотря на большие потери.

Захватчики до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек. Кроме того, враг вынужден тратить собственные средства для приобретения снаряжения и принадлежностей. Командиры роты, по словам источника Института, требуют деньги на беспилотники и средства связи.

Милблогер утверждал, что 1009-й полк остается недоукомплектованным после тяжелых потерь в 2024 году,

