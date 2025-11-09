Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Что известно об операции партизан в России?
В ГУР рассказали, что на рубеже октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления в России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.
В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам,
– подчеркнули в движении "Атеш".
Агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении.
Систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков,
– отметили разведчики.
Известно, что в городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой – железнодорожный релейный шкаф.
Какие удары партизаны наносят России?
Напомним, в ГУР уже рассказывали о атаках на железную дорогу врага. За последние месяцы пламя вспыхивало на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления состоялись и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и в Луганской области.
Такие партизанские атаки затрудняют перемещение техники и подкреплений, нарушают логистику и снижают наступательный потенциал россиян.
Кроме того, партизаны ГУР повредили 70 метров железнодорожного пути, из-за чего военный поезд оккупантов сошел с рельсов под Токмаком.