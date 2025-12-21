Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що попри високу інтенсивність атак та обіцянки Путіна захопити місто до кінця року, ворог досягає лише незначних тактичних здобутків без стратегічної переваги.

Чи здатна Росія реалізувати плани щодо Покровська до кінця року?

По флангах ситуація залишається складною, але стабільною та контрольованою. На напрямку 1-го корпусу противник постійно намагається проводити різні типи атак – від інфільтраційних до механізованих.

Росія намагається реалізувати заявлені плани, але до виконання цих планів їй далеко.

"Як тільки з'являються сприятливі погодні умови, вони намагаються заходити механізовано, відправляючи велику кількість техніки та особового складу. Але, як я вже сказав, наразі значних успіхів вони не мають", – пояснив Філатов.

Ворог іноді захоплює одну-дві позиції, але командири швидко виставляють рубежі блокування або відновлюють втрачені ділянки. Це лише ситуативні, незначні здобутки без тактичного значення – до Нового року росіяни точно не встигнуть реалізувати свої плани.

Що ще відомо про ситуацію біля Покровська?