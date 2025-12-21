Про це інформує 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що змінилось на фронті станом на 21 грудня?

Аналітики стверджують, що 19 та 20 грудня російські підрозділи намагались проводити штурми в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Сум поблизу Андріївки, Кіндратівки та Варачиного, а також на південний схід від міста Суми поблизу Високого. Однак значного успіху противних не досягнув. Водночас, за даними ворожих воєнкорів, Сили оборони контратакували поблизу Олексіївки.

Крім того, у Міністерство оборони Росії заявили, що їхня армія окупувала Високе та Грабовське. Однак ISW повідомляє, що з літа 2025 на цій ділянці фронту зміни відсутні.

Російський мілблогер заявив, що підрозділи 1-го мотострілецького полку Росії зазнають значних втрат поблизу Безсалівки на Сумщині. За його словами, командир помилково відправив військових на позиції, які виявились зайнятими українськими силами. Ситуацію ускладнює відсутність ротації та неможливість своєчасної евакуації, що триває вже кілька місяців.

В суботу, 20 грудня, ворожі підрозділи продовжили наступальні дії на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Прилипки, Лиману, Вільчі, Стариці та в напрямку Ізбицького, однак за даними аналітиків, значного просування не досягли.

Також ворог атакував у напрямку Великого Бурлука поблизу Мілового та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука у напрямку Григорівки. Ворожі воєнкори стверджують, що підрозділи 79-го мотострілецького полку Росії поблизу Дворічанського стикаються із серйозними проблемами з особовим складом – серед новобранців багато тяжкохворих та поранених. За його словами, російське командування відреагувало на це наказом посилити фізичну підготовку навіть для поранених та хворих військових, аби змусити їх швидше пересуватись на полі бою.

Росіяни не відступають від своїх цілей у Харківській області. Так, 19 та 20 грудня ворожі підрозділи наступали поблизу самого Куп'янська, на схід від Куп'янська у напрямку Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська поблизу Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь від Куп'янська поблизу Куп'янськ-Вузлового. Однак успіхів на полі бою не зафіксовано. Водночас українські захисники нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р-79 Куп'янськ-Чугуїв у центрі Куп'янська та контратакували з Соболівки (на захід від Куп'янська) та Мирового (на північний захід від Куп'янська), в межах Куп'янська та поблизу Степової Новоселівки.



Ситуація поблизу Куп'янська станом на 21.12 / карта ISW

Також росіяни продовжили штурмові дії на північ, північний схід від Борової та у напрямку Нової Кругляківки, а також на південний схід від Борової поблизу Дружелюбівки.

На Слов'янсько-Лиманському напрямку російські підрозділи атакували поблизу самого Лимана, на північний захід, на північ від міста та у напрямку Нового Миру, на північний схід від Лимана поблизу Колодязів та на схід поблизу Зарічного.

На Сіверському напрямку, ворог підтвердженого прогресу не досягнув, хоча атакував поблизу самого Сіверська, на північний захід поблизу Дронівки та Платонівки, на північний схід поблизу Серебрянки, на південний схід поблизу Виймки та на південний захід поблизу Васюківки. Водночас російський мілблогер стверджує, що російська армія просунулась поблизу Кузьминівки та Бондарного, а також до східної околиці Хромівки.

Також противник продовжив наступати на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Противник атакував безпосередньо в місті Костянтинівка та на півдні. Крім того, зафіксовано штурми поблизу Ступочок і Предтечиного, біля Плещіївки, Клебан-Бик, Олександро-Шултине, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки й Новопавлівки.

На цьому напрямку ворог змінив тактику просування. За словами речника української бригади на Костянтинівському напрямку, росіяни перейшли від штурмів малими групами по 3 – 5 осіб до атак поодинокими піхотинцями. Окупанти намагаються діяти під час негоди – снігу, дощу чи туману, щоб ускладнити виявлення українською розвідкою та уникнути ударів.



Напрямок Костянтинівка-Дружківка / карта ISW

Російський мілблогер повідомив, що російські війська мали успіх поблизу Добропілля, просунувшись поблизу Нового Шахова та в Бойківці, Заповідному та Дорожньому. Однак офіційного підтвердження цих даних немає. Також ворог намагався просунутись на схід від Добропілля поблизу Шахова. 20 грудня ще один російський мілблогер заявив, що російські війська захопили ділянку дороги до Золотого Колодязя.

Водночас українські війська мають успіхи на Покровському напрямку. Росіяни активно атакували в самому Покровську та поблизу нього з півночі, сходу та південного заходу. Водночас ворожі воєнкори заявляли про контратаки ЗСУ в районі Мирнограда, Гришиного та на північний захід від міста.

Заступник командира українського батальйону повідомив, що невеликі групи російської армії щодня здійснюють штурми та спроби проникнення. У раді невдач окупанти переходять до ударів по вогневих позиціях і пілотах БпЛА, намагаючись знищити обладнання. Також він зазначив, що удари КАБами точні, одна застосовуються нечасто.

Геолокаційні відео від 20 грудня зафіксували російських військових, які встановили триколор у південно-західній частині Світлого, а також удари ЗСУ по російських групах уздовж Донецької залізниці південніше Гришиного. Аналітики стверджують, що мовиться про проникнення малих груп, які не призвели до зміни контролю над територією чи лінії фронту.



Карта бойових дій на Покровському напрямку / ISW

Безуспішно наступали російські підрозділи й на Новопавлівському напрямку. Російські війська атакували поблизу самої Новопавлівки, поблизу Новосергіївки, Філії та Дачного.

Ворожі війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували на схід від Олександрівки поблизу Піддубного, Соснівки, Вербового та Вишневого.

Станом на 21 грудня зафіксовано просування ворога на Гуляйпільському напрямку. Згідно з геолокаційними відеозаписами, росіяни нещодавно просунулися в центральній частині Добропілля та Варварівки та на схід від обох населених пунктів. За оцінкою ISW, цей російський наступ не змінив контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.

Противник штурмував Гуляйполе, поблизу нього з півночі та північного заходу. Зокрема, бої тривали в районах Тернуватого, Зеленого, Герасимівки, Андріївки, Варварівки, Братського, Косівцевого, Зарічного та Добропілля. Українська бригада повідомила, що ЗСУ відбили російський механізований наступ щонайменше взводного рівня у центральній частині Добропілля. Цю інформацію підтверджують геолокаційні відео.

Також 19 і 20 грудня російські війська наступали на північний захід, захід від Оріхова.



Ситуація на Запоріжжі / карта ISW

На Херсонському напрямку 20 грудня ворожі війська атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, однак значних успіхів у російських підрозділів не зафіксовано.

