За добу було ліквідовано 1130 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яких втрат зазнала Росія станом на 21 грудня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 196 740 (+1130) осіб;
- танків – 11 435 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 770 (+1);
- артилерійських систем – 35 298 (+11);
- РСЗВ – 1 575 (+0);
- засобів ППО – 1263 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116);
- крилатих ракет – 4073 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 789 (+68);
- спеціальної техніки – 4029 (+1).
Втрати Росії на 21 грудня / Інфографіка Генштабу
СБУ вгатила дронами по аеродрому Бельбек
СБУ вдарила безпілотниками по аеродрому Бельбек в Криму.
Було уражено МіГ-31 і ППО на сотні мільйонів доларів. Це системи "Небо СВУ", С-400 "Тріумф" та "Панцир-С2".