Удар завдали для ослаблення наступальної спроможності окупантів. Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ, передає 24 Канал.

Що відомо про ураження?

За даними Генштабу, удар було нанесено по складу підрозділу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення армії Росії.

Локація знаходилася у тимчасово окупованому селі Новоборовиці.

Як уточнили у Силах спеціальних операцій, для ураження складу використовували ударні БпЛА FP-2. Польовий склад активно застосовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей російських військ на цій ділянці фронту.

Ураження складу окупантів на Луганщині: дивіться відео

ССО продовжують застосовувати асиметричні методи впливу на бойові можливості противника, щоб підривати його наступальний потенціал та послаблювати логістичне забезпечення на тимчасово окупованих територіях.

