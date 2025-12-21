Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что изменилось на фронте по состоянию на 21 декабря?

Аналитики утверждают, что 19 и 20 декабря российские подразделения пытались проводить штурмы в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сум вблизи Андреевки, Кондратовки и Варачино, а также на юго-восток от города Сумы вблизи Высокого. Однако значительного успеха противных не достиг. В то же время, по данным вражеских военкоров, Силы обороны контратаковали вблизи Алексеевки.

Кроме того, в Министерство обороны России заявили, что их армия оккупировала Высокое и Грабовское. Однако ISW сообщает, что с лета 2025 на этом участке фронта изменения отсутствуют.

Российский милблогер заявил, что подразделения 1-го мотострелкового полка России несут значительные потери вблизи Безсаловки на Сумщине. По его словам, командир ошибочно отправил военных на позиции, которые оказались занятыми украинскими силами. Ситуацию осложняет отсутствие ротации и невозможность своевременной эвакуации, что продолжается уже несколько месяцев.

В субботу, 20 декабря, вражеские подразделения продолжили наступательные действия на севере Харьковской области вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилипки, Лимана, Вильчи, Старицы и в направлении Избицкого, однако по данным аналитиков, значительного продвижения не достигли.

Также враг атаковал в направлении Великого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего, а также к востоку от Большого Бурлука в направлении Григорьевки. Вражеские военкоры утверждают, что подразделения 79-го мотострелкового полка России вблизи Двуречанского сталкиваются с серьезными проблемами с личным составом – среди новобранцев много тяжелобольных и раненых. По его словам, российское командование отреагировало на это приказом усилить физическую подготовку даже для раненых и больных военных, чтобы заставить их быстрее передвигаться на поле боя.

Россияне не отступают от своих целей в Харьковской области. Так, 19 и 20 декабря вражеские подразделения наступали вблизи самого Купянска, на восток от Купянска в направлении Петропавловки, на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и Песчаного, а также на юг от Купянска вблизи Купянск-Узлового. Однако успехов на поле боя не зафиксировано. В то же время украинские защитники недавно продвинулись вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев в центре Купянска и контратаковали из Соболевки (к западу от Купянска) и Мирового (к северо-западу от Купянска), в пределах Купянска и вблизи Степной Новоселовки.



Ситуация вблизи Купянска по состоянию на 21.12 / карта ISW

Также россияне продолжили штурмовые действия к северу, северо-востоку от Боровой и в направлении Новой Кругляковки, а также на юго-восток от Боровой вблизи Дружелюбовки.

На Славянско-Лиманском направлении российские подразделения атаковали вблизи самого Лимана, на северо-запад, на север от города и в направлении Нового Мира, на северо-восток от Лимана вблизи Колодязов и на восток вблизи Заречного.

На Северском направлении, враг подтвержденного прогресса не достиг, хотя атаковал вблизи самого Северска, на северо-запад вблизи Дроновки и Платоновки, на северо-восток вблизи Серебрянки, на юго-восток вблизи Выемки и на юго-запад вблизи Васюковки. В то же время российский милблогер утверждает, что российская армия продвинулась вблизи Кузьминовки и Бондарного, а также к восточной окраине Хромовки.

Также противник продолжил наступать на тактическом районе Константиновка-Дружковка. Противник атаковал непосредственно в городе Константиновка и на юге. Кроме того, зафиксированы штурмы вблизи Ступочек и Предтечиного, возле Плещеевки, Клебан-Бык, Александро-Шултино, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На этом направлении враг изменил тактику продвижения. По словам представителя украинской бригады на Константиновском направлении, россияне перешли от штурмов малыми группами по 3 – 5 человек к атакам одиночными пехотинцами. Оккупанты пытаются действовать во время непогоды – снега, дождя или тумана, чтобы усложнить обнаружение украинской разведкой и избежать ударов.



Направление Константиновка-Дружковка / карта ISW

Российский милблогер сообщил, что российские войска имели успех вблизи Доброполья, продвинувшись вблизи Нового Шахова и в Бойковке, Заповедном и Дорожном. Однако официального подтверждения этих данных нет. Также враг пытался продвинуться на восток от Доброполья вблизи Шахова. 20 декабря еще один российский милблогер заявил, что российские войска захватили участок дороги к Золотому Колодцу.

В то же время украинские войска имеют успехи на Покровском направлении. Россияне активно атаковали в самом Покровске и вблизи него с севера, востока и юго-запада. В то же время вражеские военкор заявляли о контратаках ВСУ в районе Мирнограда, Гришино и на северо-запад от города.

Заместитель командира украинского батальона сообщил, что небольшие группы российской армии ежедневно осуществляют штурмы и попытки проникновения. В раде неудач оккупанты переходят к ударам по огневым позициям и пилотам БпЛА, пытаясь уничтожить оборудование. Также он отметил, что удары КАБами точны, одна применяются нечасто.

Геолокационные видео от 20 декабря зафиксировали российских военных, которые установили триколор в юго-западной части Светлого, а также удары ВСУ по российским группам вдоль Донецкой железной дороги южнее Гришино. Аналитики утверждают, что речь идет о проникновении малых групп, которые не привели к изменению контроля над территорией или линии фронта.



Карта боевых действий на Покровском направлении / ISW

Безуспешно наступали российские подразделения и на Новопавловском направлении. Российские войска атаковали вблизи самой Новопавловки, вблизи Новосергиевки, Филиала и Дачного.

Вражеские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали к востоку от Александровки вблизи Поддубного, Сосновки, Вербового и Вишневого.

По состоянию на 21 декабря зафиксировано продвижение врага на Гуляйпольском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, россияне недавно продвинулись в центральной части Доброполья и Варваровки и к востоку от обоих населенных пунктов. По оценке ISW, это российское наступление не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Противник штурмовал Гуляйполе, вблизи него с севера и северо-запада. В частности, бои продолжались в районах Терноватого, Зеленого, Герасимовки, Андреевки, Варваровки, Братского, Косовцевого, Заречного и Доброполья. Украинская бригада сообщила, что ВСУ отбили российское механизированное наступление по меньшей мере взводного уровня в центральной части Доброполья. Эту информацию подтверждают геолокационные видео.

Также 19 и 20 декабря российские войска наступали на северо-запад, запад от Орехова.



Ситуация в Запорожье / карта ISW

На Херсонском направлении 20 декабря вражеские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, однако значительных успехов у российских подразделений не зафиксировано.

