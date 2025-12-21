Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи, подчеркнув, что Россия напала на Украину, потому что Путин имел ложную информацию, что там его армию будут одобрительно встречать и россияне победят.

Смотрите также "Так война закончится очень быстро": эксперты оценили феноменальные удары СБУ по танкерам России

Какова формула отсутствия войны с Россией?

Военный аналитик рассказал, что Россия сегодня держится значительно лучше, чем он прогнозировал в начале войны. Он отметил, что иллюзия о том, что экономика страны-агрессора потерпит крах и Россия быстро упадет – развеялась в его голове.

"Российская экономика была устойчивой, но сейчас она демонстрирует явные признаки трещин и сильного перегрева. Но это такая гигантская страна, что ее очень трудно свергнуть. Необходимо наносить удары по российским НПЗ, экспортным терминалам нефти", – озвучил Рехи.

Именно это сейчас делают украинские подразделения БпЛА. Блогер заметил, что это работает, но Россия слишком большая, чтобы результат от этого был быстрым. Чтобы ее сломать, как отметил Рехи, нужны время и терпение.

Для того, чтобы точно определить и уничтожить каждый источник российских доходов, что и делают украинцы, нужен методический подход, но больше времени,

– озвучил Рехи.

Украинская армия, как подытожил военный аналитик, продолжает истощать ресурсы противника, атакуя его нефтеперерабатывающие заводы.

Резервист Сил обороны Эстонии убежден, что заставить россиян остановиться можно, лишив их ресурсов для ведения войны и усилив Украину. Украинцы как могут наращивают свою армию. Сегодня, по словам Рехи, сильные ВСУ и слабый ресурс Кремля – это формула отсутствия войны с Россией в будущем.

Укреплять собственные силы – это самая надежная гарантия безопасности для Украины, а не ЕС, НАТО, США,

– подытожил Рехи.

Какие проблемы сейчас испытывает Россия?