Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что ухудшается ситуация с набором в оккупационную армию. Также есть существенные проблемы в оборонно-промышленном комплексе.

Что может заставить Путина остановиться?

Впервые за все это время россияне ушли в "минус", в гражданской экономике. У них сейчас стагнация, существенный дефицит бюджета. Его оценивают в триллионы. Понимая все эти проблемы, Путин решил попросить средства у Китая, впрочем Си Цзиньпин ему не помог.

Россияне сделали ценные бумаги, облигации в юанях. Так хотели, чтобы китайские предприятия начали работать на территории страны-агрессора. Но этого не произошло.

Прогнозы мировых экономистов говорят о том, что если такие темпы будут сохраняться, а также продолжатся большие потери людей, средств, то уже в середине 2026 года Россия может зайти в критическое состояние,

– отметил Игорь Романенко.

Мощное сопротивление украинской армии на всех фронтах, а до этого тяжелое экономическое состояние, которое только ухудшается – в конце концов может остановить Путина во введении войны.

К слову! Во время "прямой линии" глава Кремля прокомментировал проблемы в экономике. По словам диктатора, экономика России якобы выросла и даже превышает экономику европейских стран. Кроме этого Путин нафантазировал о росте зарплат, уменьшение безработицы и стабильность ВВП.

Что на самом деле происходит с экономикой России?