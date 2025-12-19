Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что ухудшается ситуация с набором в оккупационную армию. Также есть существенные проблемы в оборонно-промышленном комплексе.
Что может заставить Путина остановиться?
Впервые за все это время россияне ушли в "минус", в гражданской экономике. У них сейчас стагнация, существенный дефицит бюджета. Его оценивают в триллионы. Понимая все эти проблемы, Путин решил попросить средства у Китая, впрочем Си Цзиньпин ему не помог.
Россияне сделали ценные бумаги, облигации в юанях. Так хотели, чтобы китайские предприятия начали работать на территории страны-агрессора. Но этого не произошло.
Прогнозы мировых экономистов говорят о том, что если такие темпы будут сохраняться, а также продолжатся большие потери людей, средств, то уже в середине 2026 года Россия может зайти в критическое состояние,
– отметил Игорь Романенко.
Мощное сопротивление украинской армии на всех фронтах, а до этого тяжелое экономическое состояние, которое только ухудшается – в конце концов может остановить Путина во введении войны.
К слову! Во время "прямой линии" глава Кремля прокомментировал проблемы в экономике. По словам диктатора, экономика России якобы выросла и даже превышает экономику европейских стран. Кроме этого Путин нафантазировал о росте зарплат, уменьшение безработицы и стабильность ВВП.
Что на самом деле происходит с экономикой России?
- Хоть враг не признает проблем, но экономика внутри страны истощается. Раньше ВПК считали "локомотивом" для экономики, но на самом деле он стал для нее обузой. Это сказалось на доходах предприятий и заработных платах, которые существенно упали.
- Под давлением санкций, бюджетных ограничений и больших военных расходов силы российского бизнеса исчерпываются. Убытки компаний достигают уже 6,52 триллиона рублей. Почти 19 тысяч предприятий ушли "в минус", что на 11% больше, если сравнивать с 2024 годом.
- Учитывая сложную ситуацию бизнес готовится повысить цены. Причины в том, что льготы отменяют, а НДС растет. Итак, в области розничной торговли цены могут вырасти на 10%. На втором месте рынок автомобилей.