Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко, зауваживши, що погіршується ситуація з набором до окупаційної армії. Також є суттєві проблеми в оборонно-промисловому комплексі.
Читайте також Це сталося вп'яте: Центробанк Росії знову змінив ключову ставку
Що може змусити Путіна зупинитися?
Вперше за весь цей час росіяни пішли в "мінус", в цивільній економіці. У них зараз стагнація, суттєвий дефіцит бюджету. Його оцінюють у трильйони. Розуміючи всі ці проблеми, Путін вирішив попросити кошти у Китаю, втім Сі Цзіньпін йому не допоміг.
Росіяни зробили цінні папери, облігації у юанях. Так хотіли, щоб китайські підприємства почали працювати на території країни-агресорки. Але цього не сталося.
Прогнози світових економістів говорять про те, що якщо такі темпи зберігатимуться, а також продовжаться великі втрати людей, коштів, то вже в середині 2026 року Росія може зайти у критичний стан,
– зауважив Ігор Романенко.
Потужний опір українського війська на усіх фронтах, а до цього важкий економічний стан, який тільки погіршується – зрештою може зупинити Путіна у введенні війни.
До слова! Під час "прямої лінії" очільник Кремля прокоментував проблеми в економіці. За словами диктатора, економіка Росії нібито зросла й навіть перевищує економіку європейських країн. Крім цього Путін нафантазував про зростання зарплат, зменшення безробіття і стабільність ВВП.
Що насправді відбувається з економікою Росії?
- Хоч ворог не визнає проблем, але економіка всередині країни виснажується. Раніше ВПК вважали "локомотивом" для економіки, але насправді він став для неї тягарем. Це позначилося на доходах підприємств і заробітних платах, які суттєво впали.
- Під тиском санкцій, бюджетних обмежень і великих військових витрат сили російського бізнесу вичерпуються. Збитки компаній сягають уже 6,52 трильйона рублів. Майже 19 тисяч підприємств пішли "у мінус", що на 11% більше, якщо порівнювати з 2024 роком.
- З огляду на складну ситуацію бізнес готується підвищити ціни. Причини в тому, що пільги скасовують, а ПДВ зростає. Отже, у галузі роздрібної торгівлі ціни можуть зрости на 10%. На другому місці ринок автомобілів.