Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко, зауваживши, що погіршується ситуація з набором до окупаційної армії. Також є суттєві проблеми в оборонно-промисловому комплексі.

Що може змусити Путіна зупинитися?

Вперше за весь цей час росіяни пішли в "мінус", в цивільній економіці. У них зараз стагнація, суттєвий дефіцит бюджету. Його оцінюють у трильйони. Розуміючи всі ці проблеми, Путін вирішив попросити кошти у Китаю, втім Сі Цзіньпін йому не допоміг.

Росіяни зробили цінні папери, облігації у юанях. Так хотіли, щоб китайські підприємства почали працювати на території країни-агресорки. Але цього не сталося.

Прогнози світових економістів говорять про те, що якщо такі темпи зберігатимуться, а також продовжаться великі втрати людей, коштів, то вже в середині 2026 року Росія може зайти у критичний стан,

– зауважив Ігор Романенко.

Потужний опір українського війська на усіх фронтах, а до цього важкий економічний стан, який тільки погіршується – зрештою може зупинити Путіна у введенні війни.

До слова! Під час "прямої лінії" очільник Кремля прокоментував проблеми в економіці. За словами диктатора, економіка Росії нібито зросла й навіть перевищує економіку європейських країн. Крім цього Путін нафантазував про зростання зарплат, зменшення безробіття і стабільність ВВП.

Що насправді відбувається з економікою Росії?