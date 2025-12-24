Про те, що ЗСУ відійшли із Сіверська, Генштаб офіційно повідомив 23 грудня. Наслідки та небезпеки цього спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Які наслідки виходу ЗСУ із Сіверська?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що відступ обумовлюється географією. Коли в нас були сили та резерви утримувати міську забудову Сіверська та найголовніше – прилеглі висоти, які розташовані західніше міста, то ці завдання виконувались. Нині, схоже, резерви вичерпались і найголовніше було зберегти керованість нашими підрозділами та мінімізувати наші втрати.

Тобто, щойно відбулось критичне накопичення сил ворога, ми відійшли з цих територій. Цього не потрібно боятись, тому що найголовніше – це утримання західних висот, із яких здійснюється обстріл тих низин, якими й зараз ворог намагається просуватись до наших позицій,

– зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він продовжив, що Сіверськ треба розглядати не як адміністративний центр, а саме як оборонний рубіж. Він пролягає по висотах. Будь-яке просування ворога означає, що росіяни ближче до Краматорська та Слов'янська. Утім Сіверськ усе одно залишається рубежем оборони цієї агломерації, тож поки про підступи до Краматорська та Слов'янська ворог і близько не може говорити.



Рух росіян у напрямку Сіверськ – Слов'янськ / Карта DeepStateMap

З чим можна порівняти вихід із Сіверська?

Кузан провів аналогію з виходу із Сіверська з тим, як відбувалась оборона Бахмута та Часового Яру. Бахмут розташований у низовині, а Часів Яр – на висоті. Як місто Часів Яр уже давно припинив існувати. Однак як оборонний рубіж він існує й до нині.

"Усі 9 чи 12 заяв, я вже сам заплутався, про те, що ворог узяв Часів Яр – не відповідають дійсності. З часу окупації Бахмута подолати оборонний рубіж Часового Яру ворогу не вдалось", – підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він додав, що аналогічна ситуація складається із Сіверськом. За містом розташовані оборонні рубежі на висотах, ми їх тримаємо й із них знищуємо ворога на підступах.

Кузан про наслідки виходу ЗСУ із Сіверська: дивіться відео

Чим небезпечний вихід ЗСУ із Сіверська?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив, що нічого хорошого у відступі із Сіверська немає. Це правий берег Сіверського Донця. Це той берег, на якому розташований Слов'янськ. Це рух росіян із Лисичанська саме на Слов'янськ. З півночі, з Ізюма, в окупантів наступ не вдався, й вони спробували рух із Лисичанська.

Лисичанськ вони окупували ще у 2022 році. Наші війська відійшли до Білогорівки, де зачепились за кар'єр і кілька років утримували його. Цього року наші війська просіли на цьому напрямку. Росіяни підійшли й з півдня, й з півночі, коли в нас почались проблеми в Серебрянському лісництві, вичавили нас із Білогорівки, й тепер на правому березі зачепитись фактично немає за що до самого Слов'янська,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

За словами військового експерта, росіяни вичавили ЗСУ із Сіверська рухом із трьох боків. Зрозуміло, що в котлі ніхто лишатись не буде. ЗСУ відходять на нові рубежі. Утім небезпека полягає в тому, що росіяни рухаються до Слов'янська вже з правого берега. Потрібно вже застосовувати серйозні заходи, адже якщо ворог зі Сходу підійде до Слов'янська, то десятки тисяч цивільного населення вже доведеться евакуювати.

Світан назвав небезпеку виходу із Сіверська: дивіться відео

