Напередодні Різдва, вранці 24 грудня, у місті Уссурійськ Приморського краю пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління, передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.

Дивіться також Росіяни заявляли про втрату Ан-26 у Криму: там міг загинути та постраждати екіпаж

Що відомо про "бавовну" в Уссурійську?

Офіційні ворожі джерела, як і зазвичай, не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях тамтешніх ЗМІ йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".

Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.

Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.

Нагадаємо, що окупанти з 80-ої бригади управління брали активну участь в агресивній війні проти України.

Відомі факти здійснення ними військових злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

Як про вибухи в Уссурійську писали росЗМІ / джерела 24 Каналу

Які наслідки останніх ударів України по Росії?