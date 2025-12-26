Цікаво, що для ураження Україна використали крилаті ракети Storm Shadow. Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп розповів 24 Каналу, які це може мати стратегічні переваги для нашої держави на фронті.

Дивіться також СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту Темрюк і ГПЗ

Які наслідки для Росії матиме удар по НПЗ?

Давид Шарп підкреслив, що завдання ударів по російських нафтопереробних заводах та об'єктах, які пов'язані з експортом може серйозно вдарити по Росії.

Це менше грошей на війну та дефіцит пального. Але, щоб це мало стратегічне значення, атак по російській території має бути більше. Треба вивести з ладу значну частину нафтових потужностей, щоб у Росії були збитки на мільярди доларів,

– зауважив він.

Військовий оглядач підкреслив, що поки ситуація дещо інша, але якщо буде системний підхід протягом кількох місяців, то Кремль серйозно відчує нестачу грошей та пального.

Проте важливо, щоб Україна мала достатньо засобів ураження.

Відомо, що довгий час у нашої держави були обмеження від партнерів по атаках вглиб Росії, тому для цього переважно використовували безпілотники. Але тепер це змінилось, адже 25 грудня російське НПЗ у Новошахтинську атакували ракетами Storm Shadow. Це зброя Франції та Британії.

У ракет Storm Shadow потужна бойова частина, на відміну від невеликих безпілотників. Вона дозволяє завдати певним цілям суттєвої шкоди. Важливий момент, що дозвіл на удари по Росії діє, як зі сторони Франції й Британії, так і зі сторони США. Це показовий дипломатичний меседж,

– наголосив Давид Шарп.

Таким чином у Кремлі мають зрозуміти, що варто вести активніше мирні переговори, адже важливі російські об'єктиви під прицілом високоточної західної зброї.

Що відомо про удари Росії по НПЗ?