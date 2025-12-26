Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Що уразили у Криму?

За даними розвідки, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ще перед Різдвом знову атакували тимчасово окупований Крим, у якому спалили низку дороговартісних цілей російської армії, зокрема уражені:

  • пускова установка комплексу С-300В;
  • радіолокаційна система РСП-6М2;
  • командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3";
  • станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".

Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів. Збройна боротьба триває,
– ідеться у повідомленні.

Ураження російських цілей у Криму: дивіться відео

Яких втрат завдали ворогу раніше?

  • Раніше завдяки ГУР у місті Уссурійськ Приморського краю пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління, причетної до воєнних злочинів.

  • Раніше джерела української розвідки повідомили, що в Москві ліквідували двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та катували українських військовополонених.

  • Також розвідники уразили Морський нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краю. Таманський перевантажувальний комплекс вважається одним з найбільших у Чорноморському регіоні.