Сколько россиян погибло за время мирной кампании Трампа?

Издание утверждает, что во время активизации мирных усилий Трампа в 2025 году количество потерь личного состава российской армии выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Журналисты BBC сообщили имена по меньшей мере 160 тысяч погибших.

BBC News Russian вместе с независимым СМИ Mediazona и группой волонтеров подсчитывает российские военные потери с февраля 2022 года. Мы ведем список имен лиц, чью смерть нам удалось подтвердить с помощью официальных отчетов, газет, социальных сетей, новых мемориалов и могил,

– говорится в материале.

В то же время аналитики убеждены, что настоящее количество погибших в войне в Украине за этот период гораздо больше. По оценкам военных экспертов, настоящее количество погибших российских солдат может составлять от 243 до 352 тысяч человек, поскольку анализ BBC отражает лишь 45 – 65% реальных потерь.

Информация НАТО свидетельствует о том, что общие потери России, включая погибших и раненых, составляет около 1,1 миллиона человек, а один из официальных представителей оценивает число погибших примерно в 250 тысяч. ВВС отмечают, что их список не включает военных формирований оккупированных регионов востока Украины, количество которых оценивают в 21 – 23,5 тысячи бойцов.

Эти данные отражают масштабные потери личного состава армии России и высокую интенсивность боевых действий в Украине. А также подтверждают, что реальные цифры могут значительно превышать официально опубликованные данные.

