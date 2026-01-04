Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 4 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 211 530 (+900) осіб,
  • танків – 11 499 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 855 (+0);
  • артилерійських систем – 35 756 (+12);
  • РСЗВ – 1 590 (+0);
  • засобів ППО – 1 268 (+1);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278);
  • крилатих ракет – 4 137 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 776 (+88);
  • спеціальної техніки – 4 035 (+0).


Втрати ворога на 4 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Сили безпілотних систем днями завдали значних уражень російській армії. На Луганщині уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.

  • Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

  • Нагадаємо, що Сили оборони України у 2025 році провели низку успішних операцій, серед яких операція "Павутина", під час якої безпілотники знищили десятки російських бойових літаків на аеродромах в тилу ворога. Це не єдина унікальна операція, яка принесла втрати серед техніки для росіян.