Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 4 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 211 530 (+900) человек,
  • танков – 11 499 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 855 (+0);
  • артиллерийских систем – 35 756 (+12);
  • РСЗО – 1 590 (+0);
  • средств ПВО – 1 268 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 860 (+278);
  • крылатых ракет – 4 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 776 (+88);
  • специальной техники – 4 035 (+0).


Потери врага на 4 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Силы беспилотных систем на днях нанесли значительные поражения российской армии. На Луганщине поражена база хранения горюче-смазочных материалов врага.

  • Кроме этого, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, что обеспечивала наблюдение воздушного пространства.

  • Напомним, что Силы обороны Украины в 2025 году провели ряд успешных операций, среди которых операция "Паутина", во время которой беспилотники уничтожили десятки российских боевых самолетов на аэродромах в тылу врага. Это не единственная уникальная операция, которая принесла потери среди техники для россиян.