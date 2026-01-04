Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 4 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 211 530 (+900) человек,
- танков – 11 499 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 855 (+0);
- артиллерийских систем – 35 756 (+12);
- РСЗО – 1 590 (+0);
- средств ПВО – 1 268 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 860 (+278);
- крылатых ракет – 4 137 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 776 (+88);
- специальной техники – 4 035 (+0).
Потери врага на 4 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Силы беспилотных систем на днях нанесли значительные поражения российской армии. На Луганщине поражена база хранения горюче-смазочных материалов врага.
Кроме этого, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, что обеспечивала наблюдение воздушного пространства.
Напомним, что Силы обороны Украины в 2025 году провели ряд успешных операций, среди которых операция "Паутина", во время которой беспилотники уничтожили десятки российских боевых самолетов на аэродромах в тылу врага. Это не единственная уникальная операция, которая принесла потери среди техники для россиян.