Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 3 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,
- танків – 11 497 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 855 (+4);
- артилерійських систем – 35 744 (+24);
- РСЗВ – 1 590 (+1);
- засобів ППО – 1 267 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539);
- крилатих ракет – 4 137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 688 (+101);
- спеціальної техніки – 4 035 (+0).
Втрати ворога на 3 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Сили безпілотних систем днями завдали значних уражень російській армії. В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.
Також було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.
Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. В Генштабі ЗСУ озвучили приблизні втрати окупантів за минулий рік.