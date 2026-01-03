Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 3 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,
  • танков – 11 497 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 855 (+4);
  • артиллерийских систем – 35 744 (+24);
  • РСЗО – 1 590 (+1);
  • средств ПВО – 1 267 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539);
  • крылатых ракет – 4 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101);
  • специальной техники – 4 035 (+0).


Потери врага на 3 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Силы беспилотных систем на днях нанесли значительные поражения российской армии. В Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов врага.

  • Также была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму,, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства.

  • Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. В Генштабе ВСУ озвучили примерные потери оккупантов за прошлый год.