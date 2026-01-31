Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко поделился с 24 Каналом своим мнением по этому поводу. Он отметил, что нужно сделать, чтобы выполнить такую задачу.

К теме Заминированные рации взрываются: что за новая тактика россиян и в чем угроза для военных и гражданских

Почему нужно уничтожать именно 50 тысяч?

"Это невероятно сложный вызов для Сил обороны. Россия на текущий момент способна пропускать через свои учебные центры, мобилизационную систему, подкуп граждан – примерно 35 – 37 тысяч военнослужащих в месяц", – добавил Юрий Федоренко.

С большим количеством не справятся центры подготовки, система не сможет работать быстрее. В случае, если мы уничтожаем больше, чем они поставили в строй, то противник не успевает пополнять боевые потери на приоритетных участках.

Если у него заканчивается ресурс живой силы для ведения активных наступательных действий, то придется искать дополнительные резервы. Где их искать? Снимать с неприоритетных направлений, то есть ослаблять линию государственной границы, частично забирать подразделения и перебрасывать их в Донецкую область, Запорожье,

– подчеркнул военный.

Если Украина полгода сможет уничтожать на определенный процент больше россиян, чем они ставят в строй, то резервы у врага закончатся. Противник потеряет способность к ведению активных наступательных действий. Соответственно сформируется потенциальная возможность для политико-дипломатических договоренностей. Именно к этому должно привести уничтожение 50 тысяч оккупантов ежемесячно.

Что нужно, чтобы уничтожать такое количество?

Сейчас активно масштабируются по своей численности возможности Сил беспилотных систем. Имея 2% от всех Сил обороны, этот род войск уничтожает около 30% от всех военных целей противника. При этом из 100 военнослужащих только 2 являются представителями Сил беспилотных систем.

Если коэффициент численности растет с 2% до 4,5%, то коэффициент эффективного выполнения боевых задач тоже автоматически растет. Мы сможем уничтожать больше противника. Но для этого нужны люди,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Имея технику, все равно ключевым капиталом любой войны являются люди, которые ею будут пользоваться. Поэтому критически необходима комплектация различных подразделений. Сегодня для этого действует инструмент, который не нравится украинцам. Ведь мобилизация показывает, что защищать государство – это не право, а обязанность каждого. Но от этого инструмента мы не можем отказаться.

"Когда мы слышим об уклонении, то должны понять, что те, кто уклоняются, обрекают на чрезмерный труд и полное выгорание тех, кто воюет очень долго, а страна у нас одна, общая", – сказал военный.

Как поощрять людей вступать в армию?

По мнению Юрия Федоренко, мы приходим к необходимости введения политико-дипломатической договоренности с нашими партнерами по финансированию отдельной статьи расходов на оборону Украины. Она должна предусматривать одноразовую денежную выплату, так называемые "подъемные" за мобилизацию. Средства могут выплачивать в течение определенного периода контракта.

Также важным является повышение денежного содержания для военных, которые выполняют задачи на передней линии боевого соприкосновения. Конечно, и подразделения обеспечения должны получать достойную зарплату.

Все это отдельный вызов для нашего военно-политического руководства. Если мы сможем его побороть и найти соответствующий ресурс, – нам удастся укомплектовать войско, уменьшить нагрузку на тех, кто долго воюет и повысить боевую способность,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Итак, сегодня все в руках украинцев, вклад каждого очень важен для победы. Ведь кирпич к кирпичу позволяет построить монолитную стену, которую не пробьет ни вражеский дрон, ни пушка.

Какова ситуация на разных участках фронта?