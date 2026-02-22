Начальниця групи планування батальйону БпС MARA 66 ОМБр Олена пояснила 24 Каналу, що українські захисники протидіють, знищуючи точки злету ворожих БпЛА, проте зробити це в умовах морозу вкрай складно.

Чому ворог кидає піхоту вперед першою і як Україна відповідає?

Ми вже знаємо всі шляхи висування противника і їхньої техніки, працюємо в їхньому тилу, тому всі штурми відбивають. Проте ворог досі накопичує тут техніку, дешеві дрони та піхоту, яку використовує для виявлення наших позицій,

– розповіла Олена.

Росіяни безперервно просочуються малими групами й користуються морозами та відсутністю багнюки, щоб підтягнути техніку й десант. Проте це тимчасово, бо сучасна війна – це бій інтелекту, і перемагає той, хто краще підготовлений до протидії ворогу.

Росіяни цінують свою техніку та роботизовані комплекси набагато більше, ніж піхотинців, тому живу силу кидають вперед першою. Піхота йде виключно для того, щоб змусити українські підрозділи відкрити вогонь і таким чином виявити свої позиції.

Після цього ворожі оператори БпЛА вираховують точки злету українських дронів і намагаються придушити їх КАБами, щоб позбавити захисників повітряного прикриття і забезпечити подальше просочування своєї піхоти.

Як Росія змушує українських солдатів перебувати у постійній напрузі?

Головна погодна проблема для українських дронів – не мороз, а вітер. Поривчастий зустрічний вітер вимагає від пілотів ювелірної майстерності, щоб дістатися до цілі. Росіяни ж цим користуються – їм байдуже, дійде піхотинець чи ні, головне, що він у будь-якому разі виявить позицію, з якої по ньому працюють.

Використовувати піхоту як основний ресурс, маючи роботизовані комплекси – це ганебно для будь-якого командувача. Але Росія нічим не нехтує у своїй роботі,

– зауважила Олена.

Фронтової дороги як такої більше не існує – будь-яка логістика, евакуація пораненого чи підвіз боєприпасів перетворилися на гру в російську рулетку, адже екіпаж змушений постійно дивитися в небо в очікуванні ворожого FPV-дрона.

Росіяни масово використовують дешеві дрони не лише для ударів, а й для психологічного тиску – змушують українських бійців постійно перебувати в напрузі, без жодної можливості розвантажитися, адже на фронті кожна хвилина – це чиєсь життя.

"Уявіть: замерзлий бліндаж, мороз, за якого не витримує навіть обладнання, – і ти маєш у замерзлому лісі знайти місце, звідки працює противник. Ворог маскується, виставляє хибні позиції, і ти маєш крізь тепловізор розгледіти справжню точку злету. Знищення однієї такої точки – це мінус одні очі для ворога, що може полегшити життя всієї бригади хоча б на кілька годин", – пояснила Олена.

Зверніть увагу! Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що тактика противника у наступальних діях не змінюється. Якщо говорити про ділянку з боку Лимана до Слов'янська, то росіяни тиснуть і хочуть відрізати одну з ключових наших трас.

Що ще відомо про ситуацію на Лиманському напрямку?