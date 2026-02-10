Якщо говорити про ділянку з боку Лимана до Слов'янська, то росіяни тиснуть і хочуть відрізати одну з ключових наших трас. Як зауважив 24 Каналу військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко, тактика противника у наступальних діях не змінюється

До яких кроків може невдовзі перейти ворог?

Окупанти насамперед концентруються на тому, щоб дестабілізувати наші фланги. Такі операції вони проводять постійно для того, щоб потім "витискати" наші позиції, унеможливлювати їхнє утримання. Для цього ворог просто знищує їх авіаційними бомбами.

На певних ділянках фронту уже збільшується застосування російської авіації та авіабомб для того, щоб ворожа піхота могла просуватися глибше. Ймовірно, Росія більше залучатиме свою авіацію на півдні та сході, щоб бити по наших підрозділах,

– підкреслив військовослужбовець.

Це ті загрози, які є сьогодні. Якщо розглядати Лиманський напрямок, то ворог справді рухається, бої йдуть в бік Костянтинівки, Слов'янсько-Краматорської агломерації. Їхня інтенсивність уже збільшилась.

Наші підрозділи максимально концентруються на стримуванні противника. До того ж зараз Росія відчуває певні труднощі через відключення Starlink.

Зараз дуже важливо не дати ворогу розвинути темп наступу. Так ми колись зробили під Покровськом і Миргородом, коли на Заході говорили, що ці міста нібито втрачені. Варто зосередитись на тому, як обороняти всі інші ділянки Донеччини, бо зрозуміло, що Росія не планує зупинятися.

