Если говорить об участке со стороны Лимана до Славянска, то россияне давят и хотят отрезать одну из ключевых наших трасс. Как отметил 24 Каналу военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, тактика противника в наступательных действиях не меняется

К теме Не решалась с 2023 года: военные эксперты ответили, готова ли Россия к большому наступлению

К каким шагам может вскоре перейти враг?

Оккупанты прежде всего концентрируются на том, чтобы дестабилизировать наши фланги. Такие операции они проводят постоянно для того, чтобы потом "выжимать" наши позиции, делать невозможным их удержание. Для этого враг просто уничтожает их авиационными бомбами.

На определенных участках фронта уже увеличивается применение российской авиации и авиабомб для того, чтобы вражеская пехота могла продвигаться глубже. Вероятно, Россия больше будет привлекать свою авиацию на юге и востоке, чтобы бить по нашим подразделениям,

– подчеркнул военнослужащий.

Это те угрозы, которые есть сегодня. Если рассматривать Лиманское направление, то враг действительно движется, бои идут в сторону Константиновки, Славянско-Краматорской агломерации. Их интенсивность уже увеличилась.

Наши подразделения максимально концентрируются на сдерживании противника. К тому же сейчас Россия испытывает определенные трудности из-за отключения Starlink.

Ситуация возле Константиновки: смотрите на карте

Сейчас очень важно не дать врагу развить темп наступления. Так мы когда-то сделали под Покровском и Миргородом, когда на Западе говорили, что эти города якобы потеряны. Стоит сосредоточиться на том, как оборонять все другие участки Донетчины, потому что понятно, что Россия не планирует останавливаться.

Какая ситуация в Донецкой области: последние новости