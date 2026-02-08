Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Дойдут ли россияне до Лимана?
Операции Сил обороны Украины не позволяют врагу продвигаться к Лиману. Враг на этом направлении пускает малые пехотные группы, которые фактически не успевают дойти до украинских позиций. Хотя Трегубов заметил: для оккупантов достичь успехов у Лимана – критически важно.
Они постоянно проводят атаки, там есть достаточное количество сконцентрированной живой силы для того, чтобы эти атаки проводить постоянно. С другой стороны, они же постоянно и уничтожаются на подступах к городу,
– сказал спикер.
Как рассказал Виктор Трегубов, вражеские войска движутся по дорогам, которые на их картах являются "серой зоной". Однако на всем пути российские солдаты сталкиваются с противостоянием украинских бойцов и, как следствие, не могут прорваться в город.
Возле Лимана россияне движутся в "серой зоне": показываем на карте
Оккупанты используя различные "укрытия" на местности, чтобы спасаться от украинских дронов. Враг не обращает внимания на опасность и упорно и постоянно делает попытки продвижения к Лиману, потому что этот город считается важным.
Какие изменения недавно произошли на Лиманском направлении?
Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении. Бойцам удалось обнаружить и зачистить укрытия оккупантов. Нескольких российских солдат ликвидировали, еще часть – захватили в плен.
Российские войска на Лиманском направлении усилили давление, используя большое количество "одноразовой пехоты" для штурмов в сторону города. Украинские военные фиксируют там рекордную активность беспилотного оружия.
Ранее Виктор Трегубов выразил надежду, что оккупанты не достигнут успеха на горячих направлениях. И их провал будет таким же, как осенью 2025 года.