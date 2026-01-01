Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.
К теме Слишком быстрое продвижение, – обозреватель разобрал ситуацию на приоритетном направлении боев
Какие цели на январь имеют Россияне в Харьковской и севере Донецкой области?
Виктор Трегубов отметил, что цели россиян на январь 2026 года довольно очевидны и фактически не очень отличаются от того, что оккупанты ставили перед собой осенью.
А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город,
– подчеркнул майор.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил выразил надежду, что, как осенью оккупанты не имели успеха на указанных направлениях, то и в последующие месяцы этого у них тоже не будет.
Какая сейчас ситуация на фронте в Харьковской области?
Начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе отметил, что в конце декабря 2025 года российские военные смогли продвинуться в центре Волчанска из-за непогоды. В конце концов ситуация стабилизировалась, а активность врага уменьшилась.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что украинские войска в дальнейшем будут продолжать активные действия возле Купянска, уничтожая врага на подступах к городу. Также генерал подчеркнул, что украинская армия освободила большую часть Купянска.
В то же время российский диктатор Владимир Путин приказал в 2026 году расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.