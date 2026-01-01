Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Какие цели на январь имеют Россияне в Харьковской и севере Донецкой области?

Виктор Трегубов отметил, что цели россиян на январь 2026 года довольно очевидны и фактически не очень отличаются от того, что оккупанты ставили перед собой осенью.

А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город,

– подчеркнул майор.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил выразил надежду, что, как осенью оккупанты не имели успеха на указанных направлениях, то и в последующие месяцы этого у них тоже не будет.

Какая сейчас ситуация на фронте в Харьковской области?