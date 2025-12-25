Об этом в эфире телемарафона рассказал подполковник, начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе, передает 24 Канал.
Что происходит в Волчанске?
Как рассказал Роман Коссе, в Волчанске российские подразделения смогли продвинуться в центре города. Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой.
Однако непогода прошла и появилась возможность активнее использовать дроны. Поэтому ситуация в городе стабилизировалась, заверил подполковник.
Погода изменилась, БпЛА могут активнее использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, которая происходит на поле боя,
– добавил Коссе.
Военный отмечает, что активность врага пока уменьшилась. В то же время, по словам Коссе, город уничтожен, а его центр трудно найти из-за разрушений.
Ситуация на Харьковщине: что известно?
Также в Волчанске украинские военные выстроили оборону вдоль реки Волчья. Однако оборона становится боями на руинах, заявил начальника управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов для 24 Канала.
Президент Зеленский неоднократно опровергал заявления Путина о захвате украинских городов. Однако российский диктатор снова объявил о якобы взятии Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.
По данным DeepState, враг давит на нескольких направлениях фронта. В частности, по данным аналитиков, на Южно-Слобожанском направлении российские войска продвинулись в районе Волчанска.