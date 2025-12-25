Об этом в эфире телемарафона рассказал подполковник, начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе, передает 24 Канал.

Что происходит в Волчанске?

Как рассказал Роман Коссе, в Волчанске российские подразделения смогли продвинуться в центре города. Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой.

Однако непогода прошла и появилась возможность активнее использовать дроны. Поэтому ситуация в городе стабилизировалась, заверил подполковник.

Погода изменилась, БпЛА могут активнее использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, которая происходит на поле боя,
– добавил Коссе.

Военный отмечает, что активность врага пока уменьшилась. В то же время, по словам Коссе, город уничтожен, а его центр трудно найти из-за разрушений.

Ситуация на Харьковщине: что известно?

  • Также в Волчанске украинские военные выстроили оборону вдоль реки Волчья. Однако оборона становится боями на руинах, заявил начальника управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов для 24 Канала.

  • Президент Зеленский неоднократно опровергал заявления Путина о захвате украинских городов. Однако российский диктатор снова объявил о якобы взятии Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.

  • По данным DeepState, враг давит на нескольких направлениях фронта. В частности, по данным аналитиков, на Южно-Слобожанском направлении российские войска продвинулись в районе Волчанска.