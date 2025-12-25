Об этом в эфире телемарафона рассказал подполковник, начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе, передает 24 Канал.

Смотрите также Мы их выбили, – генерал армии прокомментировал неожиданный заход россиян на Сумщину

Что происходит в Волчанске?

Как рассказал Роман Коссе, в Волчанске российские подразделения смогли продвинуться в центре города. Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой.

Однако непогода прошла и появилась возможность активнее использовать дроны. Поэтому ситуация в городе стабилизировалась, заверил подполковник.

Погода изменилась, БпЛА могут активнее использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, которая происходит на поле боя,

– добавил Коссе.

Военный отмечает, что активность врага пока уменьшилась. В то же время, по словам Коссе, город уничтожен, а его центр трудно найти из-за разрушений.

Ситуация на Харьковщине: что известно?