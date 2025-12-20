Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что в Волчанске украинские военные выстроили оборону по реке Волчья. Россияне нанесли значительные разрушения городу в северной его части.

Смотрите также Может быть несколько котлов, – полковник запаса о ситуации возле Купянска

Что известно о боевых действиях за Волчанск?

Виктор Трегубов отметил, что украинские военные сейчас держат ту часть Волчанска, что в основном за рекой, опираясь на позиции, которые там есть.

Что происходит в Волчанске: смотрите на карте

В целом ситуация в городе непростая. Волчанск расположен довольно близко к границе с Россией, это позволяет противнику активно применять авиационные бомбы.

Город не такой большой, как Купянск, и бои там идут дольше. Просто по времени дольше. Поэтому оборона Волчанска уже превращается в бои на руинах,

– сказал Трегубов.

Важно, река Волчья в зимний период, когда нет льда, а вода холодная помогает Силам обороны. Она является естественным и фактическим препятствием для продвижения противника, который пытается идти в наступление малыми пехотными группами.

Оккупанты хотят быть незаметными, когда пытаются перейти реку, но им это не удается. В воздухе есть много дронов, которые постоянно ведут наблюдение.

Россия штурмует Волчанск: последние новости