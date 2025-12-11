Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что на правом берегу враг плохо себя чувствует, особенно после того, как туда подошли дополнительные силы беспилотных систем СОУ с качественными дронами и немалым их количеством. Они начали перерезать для россиян логистические цепочки через Оскол с левого на правый берег.

Сколько времени враг продержится в окружении?

Дает результат влияние на противника дальнобойных средств поражения, артиллерии, авиации СОУ, большого количества дронов вместе со штурмовыми группами. Все это расчленило врага, начиная от Купянска и дальше на север на несколько километров.

Там сейчас может быть несколько котлов, из которых россиянам не выйти и туда больше не зайти, туда даже ничего не завезти ближайшие 1,5 – 2 недели. Это как раз тот период, на который хватает армейского запаса в окружении. Когда он у россиян закончится, они или будут сдаваться, или могут быть уничтожены,

– озвучил Свитан.

По его словам, тогда по нескольким позициям для СОУ будет положительная динамика. Он подчеркнул, что это касается именно правобережья Оскола в районе Купянска. Враг там в некомфортном положении.

Если говорить о районе Волчанска, то там, как заметил военный эксперт, ситуация гораздо сложнее. То количество вражеских войск, которое там сейчас сосредоточено, не дает СОУ возможности полностью удерживать город или те рубежи, где украинские бойцы были в хороших позициях.

"Там придется по нескольким позициям или отходить, или будет приниматься решение об усилении этого направления. Нельзя этот рубеж оставлять, надо его усиливать, главное, чтобы было чем", – подытожил Свитан.

К сведению! Российские командиры на Харьковском направлении дезинформируют своих солдат. Как рассказал командир батальона беспилотных систем 72 ОМбр имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко, в определенных точках вражеское командование пробует завести побольше штурмовиков, чтобы они приблизились к позициям ВСУ. Они обманывают их, говоря, что определенные участки уже под контролем России.

Какова ситуация на Харьковском направлении?