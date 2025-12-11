Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що на правому березі ворог погано себе почуває, особливо після того, як туди підійшли додаткові сили безпілотних систем СОУ з якісними дронами й чималою їх кількістю. Вони почали перерізати для росіян логістичні ланцюжки через Оскіл з лівого на правий берег.

Дивіться також Її слід якнайшвидше відновити: як удар по Печенізькій греблі загрожує ЗСУ на Харківщині

Скільки часу ворог протримається в оточенні?

Дає результат вплив на противника далекобійних засобів ураження, артилерії, авіації СОУ, великої кількості дронів разом зі штурмовими групами. Все це розчленило ворога, починаючи від Куп'янська і далі на північ на декілька кілометрів.

Там зараз може бути кілька котлів, з яких росіянам не вийти й туди більше не зайти, туди навіть нічого не завезти найближчі 1,5 – 2 тижні. Це якраз той період, на який вистачає армійського запасу в оточенні. Коли він у росіян закінчиться, вони або будуть здаватися, або можуть бути знищені,

– озвучив Світан.

З його слів, тоді по декількох позиціях для СОУ буде позитивна динаміка. Він наголосив, що це стосується саме правобережжя Осколу в районі Куп'янська. Ворог там у некомфортному становищі.

Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті

Якщо говорити про район Вовчанська, то там, як зауважив військовий експерт, ситуація набагато складніша. Та кількість ворожих військ, яка там зараз зосереджена, не дає СОУ можливості повністю утримувати місто чи ті рубежі, де українські бійці були в гарних позиціях.

"Там доведеться по декількох позиціях чи відходити, чи буде ухвалюватися рішення про підсилення цього напрямку. Не можна цей рубіж залишати, треба його підсилювати, головне, аби було чим", – підсумував Світан.

До відома! Російські командири на Харківському напрямку дезінформують своїх солдатів. Як розповів командир батальйону безпілотних систем 72 ОМбр імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко, в певних точках вороже командування пробує завести побільше штурмовиків, аби вони наблизились до позицій ЗСУ. Вони обманюють їх, кажучи, що певні ділянки вже під контролем Росії.

Яка ситуація на Харківському напрямку?