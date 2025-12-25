Про це в етері телемарафону розповів підполковник, начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе, передає 24 Канал.

Що відбувається у Вовчанську?

Як розповів Роман Коссе, у Вовчанську російські підрозділи змогли просунутися у центрі міста. Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою.

Проте негода минула і з'явилась можливість активніше використовувати дрони. Тому ситуація у місті стабілізувалась, запевнив підполковник.

Погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати та показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою,
– додав Коссе.

Військовий зазначає, що активність ворога наразі зменшилася. Водночас, за словами Коссе, місто знищене, а його центр важко знайти через руйнування.

Ситуація на Харківщині: що відомо?

  • Також у Вовчанську українські військові вибудували оборону вздовж річки Вовча. Однак оборона стає боями на руїнах, заявив начальника управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов для 24 Каналу.

  • Президент Зеленський неодноразово спростовував заяви Путіна про захоплення українських міст. Проте російський диктатор знову оголосив про нібито взяття Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська.

  • За даними DeepState, ворог тисне на кількох напрямках фронту. Зокрема, за даними аналітиків, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська просунулись в районі Вовчанська.