Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що противник хотів неочікувано зайти на територію Сумської області, як це відбулося цими днями.
Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень
Дії росіян на Сумщині – провокація
Місцеві ЗМІ повідомляли, що російські окупанти зайшли не лише в Грабовське, а й в сусіднє село Рясне. В Грабовському тривають бої тактичного рівня.
З Рясного ми їх вибили. В Грабовському ситуація така, що вони заходять, ми контратакуємо, завдаємо вогневого удару. Це тактичний провокаційний момент. Поки що немає великих сил і засобів для атак. Але наші війська тримають позиції, уражають по тих ДРГ, які заходять,
– озвучив Маломуж.
Де розташоване Грабовське і Рясне: дивіться на карті
Генерал армії зазначив, що сьогодні більш системно противник намагається діяти на іншій ділянці фронту – на Харківщині в двох локаціях: у районах Вовчанська, Куп'янська. Там, з його слів, вже дійсно є спроба росіян пройти вглиб української оборони.
Там СОУ вдаряють по ворожій логістиці, а потім по піхотних групах ворога. На деяких ділянках російські солдати рухають по одному, прикриваючись туманом, розвідують вогневі точки СОУ, врешті гинуть від ударів українських оборонців.
"А інші вже завдають ударів по наших оборонних позиціях дронами й артилерією, тому що ті, хто йшли попереду і загинули, просвітили наші пункти ведення бойових дій. Зараз триває складна бойова робота в цих регіонах", – підсумував Маломуж.
Яка зараз ситуація на Сумщині?
Російська армія перетнула кордон України в районі населеного пункту Грабовське, маючи перевагу в живій силі та швидке просування. СОУ на ту мить відійшли з деяких позицій. Наразі там проводяться стабілізаційні дії, окупанти перебувають під вогневим ураженням українських оборонців, які намагаються вибити їх звідти.
Внаслідок проникнення в Грабовське російські окупанти вивезли пів сотні місцевих жителів в Росію. Здебільшого це були пенсіонери, які раніше відмовились від евакуації. На Сумщині вона проводиться з 2023 року.
У грудні противник продовжив тиснути на півночі Сумської області, але не мав успіхів. Інститут вивчення війни констатує, що активних боїв там Росія не проводила з літа 2025 року.