Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника начальника Сумської ОВА Володимира Бабича в ефірі телемарафону.

Що відомо про викрадених людей з Сумщини?

Володимир Бабич зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно. Він уточнив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб населення евакуювалося. І ті з людей, хто не проводить свою евакуацію – наражають себе на велику небезпеку.

Щодо Грабовського, очільник ОВА зазначив, що у Краснопільській громаді теж триває евакуація, а в самому селі було близько 50 людей. У найближчих населених пунктах – теж було 20 до 30 людей. Водночас 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуації – в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із Російською Федерацією,

– розповів Бабич.

Він підкреслив, що зараз там працюють військові та проводяться стабілізаційні дії. Проте коментувати ситуацію мають самі військову, оскільки ОВА там фізично не присутня. На питання, чи збирається влада активізувати евакуацію у зв'язку з тим, що окупанти перетинають кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають – вона сповільнюється, а коли зростають – тоді посилюється.

Окупанти вивезли 50 українців з Грабовського: що кажуть військові?