Про це йдеться в повідомленні Третього армійського корпусу.

Читайте також Нічний жах росіян: у ГУР показали нові кадри вибухової роботи по ворогу

Для чого росіяни спалюють свою техніку?

На лінії бойового зіткнення на Лиманщині ворог раптово почав "розводити багаття" зі своєї "буханки". Свідками "культу жертвоприношення" стали бійці батальйону безпілотників.

Спершу, оператори дронів помітили, як окупанти вийшли з машини. Один з них почав поливати "буханку", ймовірно, бензином, а пізніше – підпалив його. Решта групи просто стояла та спостерігала, як палає транспорт.

Для того щоб уникнути ударів наших дронів, противник "здійснив сеанс самоспалювання", адже вони бачили, що до цього українські оператори вже знищували техніку в цьому районі.

Як росіяни спалили свою ж "буханку": дивіться відео

Які нові розробки озброєння Росії?