Об этом говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.

Для чего россияне сжигают свою технику?

На линии боевого соприкосновения на Лиманщине враг внезапно начал "разводить костер" из своей "буханки". Свидетелями "культа жертвоприношения" стали бойцы батальона беспилотников.

Сперва, операторы дронов заметили, как оккупанты вышли из машины. Один из них начал поливать "буханку", вероятно, бензином, а позже – поджег его. Остальная группа просто стояла и наблюдала, как пылает транспорт.

Для того чтобы избежать ударов наших дронов, противник "совершил сеанс самосожжения", ведь они видели, что до этого украинские операторы уже уничтожали технику в этом районе.

Как россияне сожгли свою же "буханку": смотрите видео

