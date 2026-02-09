Кадры активной боевой работы украинских спецназовцев показали в ГУР МО Украины.

Как разведка уничтожает врага на фронте?

Как рассказали в ГУР, подразделения Департамента активных действий ГУР продолжают атаковать российские войска. Основную роль в этих операциях играют ударные дроны спецназовцев.

На видео разведчики показали, как беспилотники преследуют и уничтожают вражескую пехоту. Также они наносят удары по логистике оккупантов, чтобы сделать невозможным обеспечение российской армии.

Боевая работа ГУР по вражеским силам: смотрите видео

Отдельно военные обратили внимание на удары по российским разведывательным беспилотникам и коптерам.

Какие потери несет враг?