Кадры активной боевой работы украинских спецназовцев показали в ГУР МО Украины.
Как разведка уничтожает врага на фронте?
Как рассказали в ГУР, подразделения Департамента активных действий ГУР продолжают атаковать российские войска. Основную роль в этих операциях играют ударные дроны спецназовцев.
На видео разведчики показали, как беспилотники преследуют и уничтожают вражескую пехоту. Также они наносят удары по логистике оккупантов, чтобы сделать невозможным обеспечение российской армии.
Боевая работа ГУР по вражеским силам: смотрите видео
Отдельно военные обратили внимание на удары по российским разведывательным беспилотникам и коптерам.
Какие потери несет враг?
Генштаб ВСУ 8 февраля подтвердил удар по российскому полигону "Капустин Яр". Там повреждены сооружения для обслуживания баллистических ракет. Также украинские военные на днях нанесли удары по ряду важных целей врага на временно оккупированных территориях.
До этого подразделение ГУР "Призрака" заявило, что в январе 2026 года поразило шесть российских систем ПВО. Под прицел попали вражеские "Панцирь-С1" и "Тор-М1".
Ранее под прицелом Сил обороны была нефтебаза "Балашово" в Саратовской области. Кроме того, зафиксировали поражение вражеских пунктов управления БпЛА, места скопления войск и РСЗО.