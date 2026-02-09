Кадри активної бойової роботи українських спецпризначенців показали у ГУР МО України.
Як розвідка знищує ворога на фронті?
Як розповіли в ГУР, підрозділи Департаменту активних дій ГУР продовжують атакувати російські війська. Основну роль у цих операціях відіграють ударні дрони спецпризначенців.
На відео розвідники показали, як безпілотники переслідують та знищують ворожу піхоту. Також вони завдають ударів по логістиці окупантів, щоб унеможливити забезпечення російської армії.
Бойова робота ГУР по ворожих силах: дивіться відео
Окремо військові звернули увагу на удари по російських розвідувальних безпілотниках і коптерах.
Які втрати несе ворог?
Генштаб ЗСУ 8 лютого підтвердив удар по російському полігону "Капустин Яр". Там пошкоджені споруди для обслуговування балістичних ракет. Також українські військові днями завдали ударів по низці важливих цілей ворога на тимчасово окупованих територіях.
До цього підрозділ ГУР "Примари" заявив, що у січні 2026 року уразив шість російських систем ППО. Під приціл потрапили ворожі "Панцир-С1" та "Тор-М1".
Раніше під прицілом Сил оборон була нафтобаза "Балашово" в Саратовській області. Крім того, зафіксували ураження ворожих пунктів керування БпЛА, місця скупчення військ і РСЗВ.